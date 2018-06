Viceministro Garavaglia imputato a Milano: sentenza nel 2019

Milano, 13 giu. - Non arriverà prima della primavera 2019 la sentenza del processo milanese che, tra gli altri, è imputato il neo viceministro all'Economia, il leghista Massimo Garavaglia. Il dibattimento sul presunto giro di tangenti nella sanità lombarda è arrivato più o meno a metà del suo cammino: i testi dell'accusa sono già stati ascoltati ma mancano da sentire i testimoni citati dai difensori dei 13 imputati. Secondo le stime di alcuni legali, sarà difficile arrivare a sentenza prima del prossimo anno.

L'udienza di oggi doveva essere dedicata all'interrogatorio di aula di Mario Mantovani, l'ex vicepresidente della Regione Lombardia finito in carcere nell'ottobre 2015 per corruzione, concussione e turbativa d'asta. Il politico di Forza Italia non era però presente in aula: è ricoverato all'ospedale di Esine, in Val Camonica, e il suo legale, l'avvocato Roberto Lassini, ha chiesto e ottenuto un rinvio per legittimo impedimento del suo assitito, allegando un certificato medico che attesta ne il ricovero. I giudici della Quarta Sezione Penale di Milano ne hanno preso atto e rinviato il procedimento al 4 luglio prossimo.

Ma dopo le nomine decise ieri sera dal consiglio dei ministri, l'attenzione si è inevitabilmente spostata sulla posizione del neo viceministro Garavaglia. Secondo il pm Giovanni Polizzi, il neo viceministro sarebbe intervenuto insieme a Mantovani per favorire Croce Azzurra Ticinia, associazione dell'Alto Milanese (il bacino elettorale di Garavaglia e Mantovani) nella gara d'appalto dal valore di 11 milioni di euro per il trasporto dei dializzati.

Tra gli atti c'è anche un sms del marzo 2014 dove Mantovani segnalava a Garavaglia il "problema bando dializzati e croce azzurra". In successiva telefonata, pure questa intercettata dagli inquirenti, era Garavaglia a sottolineare a Mantovani che la gara, così com'era stata indetta, "mette fuori gioco la Croce Azzurra". E "siccome ai nostri Comuni fa tutto la Croce Azzurra...", spiegava ancora Garavaglia a Mantovani, che rispose assicurandogli "di interessarsi subito del problema".

(segue)