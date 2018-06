Migranti, min. Giustizia francese: "Non lasciare Italia da..." -2

Parigi, 13 giu. - "La Spagna ha offerto una risposta di accoglienza, la Francia ha detto che sarà al fianco della Spagna per prendersi cura di coloro che arrivano e che potrebbero beneficiare dell'asilo in Francia", ha sottolineato il ministro, aggiungendo che però "questa risposta umanitaria arrivata dalla Spagna non è sufficiente e c'è un urgente bisogno di costruire una risposta europea".

"L'Europa è in errore, e forse noi con lei, per non essere stati in grado di costruire questa risposta - ha continuato - non si può lasciare l'Italia da sola davanti a questa questione, non è accettabile". Ieri il presidente francese Emmanuel Macron ha denunciato il "cinismo e l'irresponsabilità del governo italiano" per aver chiuso i porti all'Aquarius.