Migranti, ministro Giustizia francese: "Non lasciamo Italia sola"

Parigi, 13 giu. - "Non possiamo lasciare l'Italia da sola" sulla questione migratoria, "non è accettabile". E' quanto ha detto il ministro della Giustizia francese, Nicole Belloubet, sottolineando "l'assoluta urgenza di costruire una risposta europea" alla questione.

L'accoglienza dei 629 migranti a bordo della nave Aquarius ha posto "una questione umanitaria" a cui la Spagna ha "dato una risposta" aprendo i suoi porti, ha detto il ministro su Inter France. "Perché non la Francia? In nome di una regola del diritto marittimo" che dice che "in mare è il porto sicuro più vicino che deve rispondere", ha replicato Belloubet, a fronte delle critiche mosse all'esecutivo negli ultimi giorni, anche dalle file della maggioranza, per la sua scelta di non aprire i porti francesi.