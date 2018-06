Rutte a Strasburgo: sempre più Europa non è risposta a crisi Ue

Strasburgo, 13 giu. - La risposta alla crisi esistenziale in cui si trova l'Ue e alla crisi di fiducia da parte dei suoi cittadini non è "più Europa", ma un'Ue più unita, capace di rispettare le promesse già fatte e completare i progetti in corso, e concentrata sulle questioni in cui può fare la differenza: il mercato unico, l'euro, la politica comune dell'immigrazione, il controllo congiunto delle frontiere esterne e la sicurezza collettiva, e le politiche contro il cambiamento climatico. Lo ha affermato, parlando di fronte alla plenaria del Parlamento europeo, il primo ministro olandese Mark Rutte.

"Less is more" (fare di meno significa fare di più), ha sentenziato Rutte, e ha aggiunto: "'Sempre più Europa' non è la risposta ai molti problemi che la gente deve affrontare nella sua vita quotidiana. Per alcuni, 'un'Unione sempre più stretta' (il fine dell'integrazione europea secondo il Trattato Ue, ndr) è ancora un obiettivo in sé stesso. Non per me. 'Unità' e 'Unione sempre più stretta' non sono la stessa cosa. Non si consegue l'unità semplicemente facendo di più in un numero sempre maggiore di aree, ma facendo le cose davvero bene in alcune aree importanti". (Segue)