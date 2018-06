Nuovo stadio Roma,Fraccaro (M5s): se qualcuno ha sbagliato paghi

Roma, 13 giu. - "Lanzalone lo conosco perché è stato un consulente apprezzato in varie fasi delle nostre attività politiche. Non sono mai contento quando una persona in sé viene indagata, ma se qualcuno ha sbagliato è giusto che ne risponda". Lo afferma Riccardo Fraccaro, Ministro dei Rapporti con il Parlamento e democrazia diretta, a 24Mattino di Luca Telese e Oscar Giannino a Radio 24.

"Dobbiamo però capire quali sono i motivi degli arresti. Solamente dopo un'analisi attenta si potranno esprimere dei commenti sensati. Ovviamente se qualcuno ha voluto fare il furbo io sono contento che una magistratura sia intervenuta", ha concluso.