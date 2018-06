Migranti, Die Welt: Italia chiude i porti e nessuno può criticarla -2

Roma, 13 giu. -

Il risultato è che ora l`Italia ha chiuso i suoi porti e una nave carica di migranti si è trovata a vagare senza una precisa meta nel Mediterraneo. «Una situazione, oltretutto, che vede assegnati ai vari protagonisti ruoli ben definiti: il cattivo sarebbe il governo italiano con la sua componente di destra nazionale, i buoni invece sarebbero quelli che predicano umanità, l`Unione Europea, l`Onu e la Cancelliera tedesca Merkel».

Tornando alle vicende della nave Aquarius, secondo "die Welt" non ci sarebbero né i buoni né i cattivi, «bensì soltanto una politica di migrazione che da almeno un decennio è caratterizzata da superficialità e comodità».

Secondo Klaus Geiger, le vicende dell`Aquarius evidenziano l`epilogo di una tragedia mediterranea in atto da molti anni. «Da molti anni la Germania e l`Europa hanno lasciato sola l`Italia, prima terra di approccio per i migranti africani. Quando Silvio Berlusconi criticò il sistema di Dublino che aveva accollato il peso dell`emigrazione sui Paesi costieri del Mediterraneo, nessuno gli prestò ascolto. E quando per un breve spazio di tempo Matteo Renzi fece lo stesso, con toni più diplomatici, anch`egli fu ignorato. L`Italia per un po` cercò di esercitare pressioni sull`Unione Europea indirizzando gli emigrati verso l`Europa del Nord, in cambio di adeguate controprestazioni UE. Le reazioni da Berlino e da Bruxelles furono sempre molto contenute». (Segue)