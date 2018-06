Salvini: Italia ora è centrale,possibile riforma Ue su migranti

Roma, 13 giu. - "Non siamo mai stati così centrali come in questi giorni: ieri ho parlato com il ministro tedesco e abbiano concordato su tutto, perché non siamo a 'Italia-Germania 4-3', abbiamo concordato sul fatto che il problema non sia 'mal comune mezzo gaudio', se ci sono delle frontiere esterne queste vanno controllate". Lo ha ribadito il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, intervenendo all'assemblea generale di Confesercenti.

"Penso che in Europa ci sono margini di lavoro", ha aggiunto Salvini riferendo di avere "sentito ieri il ministro omologo francese e gli ho detto che non è molto educato dare del vomitevole a un governo che si è insediato da 12 giorni. Penso ci sia margine di manovra in Europa per delle riforme strutturali e infrastrutturali".