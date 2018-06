Aquarius, presidente Senato: Francia non può dare lezioni a Italia

Parigi, 13 giu. - Il presidente repubblicano (Lr) del Senato francese, Gérard Larcher, ha dichiarato oggi ad una radio che nella vicenda della nave umanitaria Aquarius, "non possiamo dare lezioni" all'Italia, Paese che "l'intera Europa" ha "abbandonato". "Siamo di fronte ad un dramma umano e a questo obbligo di soccorso in mare e questa è la prima questione", ha dichiarato Larcher su Europe 1.

"Non ho nessuna simpatia per il governo italiano", ha aggiunto Larcher, sostenendo tuttavia "che non abbiamo lezioni da dare ad un Paese che tutta l'Europa ha lasciato solo per 3 anni". "In fondo, l'Europa non ha voluto guardare la realtà italiana. Oggi l'Europa può disintegrarsi sulla crisi migratoria e su quella del terrorismo", ha avvertito il presidente del Senato.