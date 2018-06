Anzaldi (Pd): Di Silvio raccoglievano voti pro Lega, Salvini che dice?

Roma, 13 giu. - "Secondo l'indagine della Dda che ha smantellato l'organizzazione mafiosa dei Di Silvio a Latina, il clan avrebbe raccolto voti per alcuni esponenti politici, tra cui l'attuale capogruppo della Lega in consiglio regionale del Lazio Angelo Tripodi. Nell'auto di uno degli arrestati sono stati trovati manifesti elettorali di Francesco Zicchieri, attualmente vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e addirittura in corsa per diventare nientemeno che presidente della commissione Antimafia. Possibile che Salvini non abbia nulla da dire?". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.