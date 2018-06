Migranti, Salvini: Francia abbia l'umiltà di chiederci scusa

Roma, 13 giu. - "Se i francesi avranno l'umiltà di chiedere scusa, pari e patta, amici come prima e si lavora in tutte le sedi. Però insulti da parte di chi respinge e chiude i porti non ne accettiamo". Lo ha detto il leader della Lega e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando ai microfoni di Rainews a margine dell'assemblea di Confesercenti.

"Mi sembra che proprio in questi minuti - ha proseguito - l'ambasciatore francese sia stato convocato dal nostro ministro degli Esteri che, a nome del popolo italiano, chiede spiegazioni sugli insulti rivolti non solo al governo, ma a un popolo che è tra i primi al mondo per generosità, volontariato, solidarietà e accoglienza".