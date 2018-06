Migranti, Martina: c'è differenza profonda tra destra e sinistra

Roma, 13 giu. - "Credo che siano bastati pochi giorni per capire che c`è una bella differenza tra destra e sinistra. Gli amici di Salvini come Orban sono quelli che vogliono lasciare le cose come stanno, non fare proposte nuove in Europa e far affrontare all'Italia da sola la gestione degli arrivi di migranti. Non è un caso che a risolvere l'emergenza Aquarius sia stato un governo socialista. Sono orgoglioso del nostro lavoro, perché si può gestire senza fare propaganda sulla pelle delle persone". Lo dichiara il segretario reggente del Partito democratico Maurizio Martina intervistato questa mattina da Radio popolare.