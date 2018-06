Aquarius, ministro Moavero convoca ambasciatore di Francia -2

Roma, 13 giu. - Commentando per la prima volta la vicenda dei migranti sulla nave Aquarius, il presidnete francese Emmanuel Macron aveva denunciato ieri in Consiglio dei ministri "il cinismo e l'irresponsabilirà del governo italiano" che ha chiuso i suoi porti alla nave.

Le dichiarazioni intorno alla vicenda Aquarius che arrivano dalla Francia erano già state definite "sorprendenti" ieri in una nota di Palazzo Chigi: "denunciano una grave mancanza di informazioni su ciò che sta realmente accadendo. L'Italia non può accettare lezioni ipocrite da Paesi che in tema di immigrazione hanno sempre preferito voltare la testa dall'altra parte", si leggeva nella nota.