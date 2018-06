Salvini: non solo immigrazione. Anche lotta alle mafie

Roma, 12 giu. - "Ci tengo a dire che il mio ministero non si occupa solo di immigrazione. Un dossier che mi sta particolarmente a cuore è quello dei beni confiscati ai mafiosi". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini nella puntata di Otto e Mezzo su La7. "Nei prossimi giorni spero di essere in Sicilia e in Calabria a 'riconsegnare' alcuni appartamenti sequestrati ai mafiosi che diventeranno a Palermo Museo della memoria nella lotta alla Mafia e a Palmi la sede di un commissariato di Polizia. Voglio - ha sottolineato - che gli italiani capiscano che lo Stato è meglio della mafia, della camorra e della 'ndrangheta".