Aquarius, Collomb ha invitato Salvini e Grande-Marlaska a... -2

Parigi, 12 giu. - Collomb ha "ricordato" al ministro italiano "la necessità di un approccio europeo coordinato" per il salvataggio in mare. "I requisiti del diritto internazionale devono essere pienamente presi in considerazione", si legge nel comunicato del ministero dell'Interno francese.

I due ministri hanno quindi sottolineato l'importanza di concludere "il prima possibile" i negoziati europei in materia di asilo. E "le nuove proposte dovranno soddisfare le preoccupazioni di alcuni stati membri", si sottolinea nella nota.