Morani (Pd): da Salvini ancora silenzio su 'ndrangheta

Roma, 12 giu. - "Nonostante la crisi internazionale scatenata dalle sue decisioni, Salvini va in tv per continuare la sua permanente campagna elettorale". Lo dichiara Alessia Morani, deputata del Partito democratico, a proposito dell'intervista di Matteo Salvini a Ottoemezzo.

"E' curioso che Salvini - continua - che a scapito dei difficili compiti collegati al suo ministero, trova il tempo per rispondere ai singoli utenti, ancora non abbia fatto altrettanto a proposito di due questioni sollevate dal Partito democratico. La prima è il costo sopportato dallo Stato per allungare, a scopo elettorale, il tragitto della nave Aquarius fino alla Spagna. Perché non rivela quanto è costata agli italiani la sua campagna elettorale in mare? L'altra, è dissipare le ombre che l'inchiesta sulla 'ndrangheta condotta a Latina ha allungato sul vice-capogruppo alla Camera Zicchieri, che parrebbe essere aiutato dai clan locali nella campagna elettorale".

"L'eventuale coinvolgimento in un'inchiesta di 'ndrangheta del partito di cui il ministro dell'Interno è segretario, sarebbe un fatto inaudito. Perché Salvini non si affretta a fare chiarezza?", conclude.