Consiglio regionale lombardo: scuole ricordino Ramelli e ... -2

Milano, 12 giu. - La mozione è stata presenta dal capogruppo di Fratelli d'Italia, Franco Lucente, ed è stata approvata con 42 voti a favore, 14 contrari e 1 astenuto e chiede che ogni anno, nelle aule delle scuole secondarie di secondo grado, vengano ricordati due "vittime dell'odio politico di quegli anni", il militante del Fronte della Gioventù Ramelli e l'avvocato ed esponente del Msi Pedenovi, assassinati rispettivamente il 29 aprile 1975 e il 29 aprile 1976.

L'invito alla Giunta regionale è che si faccia portavoce presso l'Ufficio Scolastico Regionale affinchè in prossimità di quella ricorrenza nelle classi entrambi vengano ricordati insieme con tutti i caduti "degli anni di piombo", organizzando dibattiti su quei fatti "per condannare, con la loro storia, atti di violenza ancora oggi troppo frequenti".

"E' da più di 40 anni che Ramelli e Pedenovi non si vedono riconosciuti il giusto ricordo, eppure il centrosinistra ha votato contro e il M5s si è astenuto" ha commentato Lucente, evidenziando che "la dimostrazione che la mia mozione non era una strumentalizzazione, come ha sostenuto il Pd, è che nonostante l`annuncio del voto contrario, io ho mantenuto la modifica che mi era stata chiesta nell'aggiungere a Ramelli e Pedenovi anche 'tutte le vittime degli anni di piombo'". "Peccato non sia stata votata all'unanimità, sarebbe stato un momento molto importante per dimostrare ai nostri giovani che non ci sono morti di serie A e di serie B e che l`odio di quegli anni è veramente superato" ha continuato l'esponente regionale di FdI, concludendo "io la mia parte per tendere la mano al centrosinistra, inserendo la modifica chiesta, l'ho fatta, loro no. Peccato".