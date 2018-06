Tajani: risolvere crisi migratoria o si rischia futuro Ue - 2

Strasburgo, 12 giu. - "Si può risolvere la questione" della riforma di Dublino, ha osservato ancora Tajani, "con il voto a maggioranza qualificata" in Consiglio Ue; e comunque, ha spiegato, "noi insistiamo sull'importanza di utilizzare il testo del Parlamento europeo come testo base".

"Ne parlerò anche - ha annunciato - nella missione della prossima settimana a Vienna" insieme a tutti i presidenti dei gruppi europarlamentari, per preparare il semestre austriaco" di presidenza del Consiglio Ue, che comincia il primo luglio. "Ne parlerò con Sebastian Kurz", il cancelliere austriaco, "e chiederò - ha continuato Tajani - di confrontare la proposta del Parlamento europeo con la proposta della presidenza austriaca, di cui vedremo quali saranno i contenuti".

"Ma poi - ha avvertito il presidente dell'Assemblea di Strasburgo - al Consiglio dovranno inevitabilmente cominciare a parlare del testo proposto dal Parlamento europeo, che non è un'opzione, è il nostro dovere di co-legislatori. E la Commissione europea - ha rilevato - sostiene la nostra posizione, come ha detto oggi Frans Timmermans", il vicepresidente dell'Esecutivo comunitario.

Insomma, "il Consiglio Ue, ha perso molto tempo... Non perdiamo altro tempo". Ora, ha detto Tajani, "tocca agli Stati membri assumersi le loro responsabilità".

Il presidente del Parlamento europeo ha poi insistito sulle soluzioni di lungo termine. "Se non si comincia a ragionare oggi sul futuro, non avremo migliaia, ma milioni di persone che si sposteranno dall'Africa verso Nord". E, ha aggiunto, "non servirà chiudere le frontiere o chiamare gli eserciti: anche il più grande esercito della storia, l'esercito romano, è stato travolto, quando ci sono state le invasioni". E anche noi rischiamo di essere travolti, fra 20-25 anni, "da fenomeni migratori che cambieranno tutto", ha concluso Tajani.