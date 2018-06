Serracchiani: da portavoce Macron parole sbagliate, assist a destra

Roma, 12 giu. - "Le parole di Attal sono sbagliate due volte, perché ci sono toni che tra Paesi amici andrebbero sempre e comunque evitati, mantenendo un dialogo di rango istituzionale. E perché sono anche un assist alla politica isolazionistica della destra, che nelle contrapposizioni internazionali trova occasione di gonfiare il petto". Lo afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani, che commenta le dichiarazioni del portavoce di 'La Republique en Marche' Gabriel Attal, partito del presidente francese Emmanuel Macron.

Per Serracchiani, inoltre, "devono rimangiarsi le loro critiche i grillini, a cominciare da D'Uva che si avventura in accuse inaccettabili: gli unici ad essere appiattiti sono i capi del M5S, che hanno completato il loro addestramento in casa leghista e ora obbediscono senza fiatare agli ordini di Salvini".

"Il capo della Lega ha indubbiamente forzato molto sul fronte internazionale, ma con i suoi sistemi non è chiaro se il risultato che otterrà per l'Italia sarà ricevere più solidarietà o essere più sola. Certo non saranno gli ungheresi né altri come loro - conclude Serracchiani - a prendersi in carico i nostri problemi".