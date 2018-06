Calenda: Aquarius spot elettorale, ma Francia non può dare lezioni

Roma, 12 giu. - Quello che sta succedendo con la nave Aquarius "è stato uno spot elettorale che non ha nulla a che vedere con la politica seria messa in atto dal ministro Minniti. Detto questo, la Francia non ci può impartire nessuna lezione in materia, è l'ultima che può parlare". Lo ha detto l'ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, a margine di un convegno sul contratto di governo Lega-M5S e i rischi per l'economia.

A chi gli ha chiesto se il ministro dell'Interno Matteo Salvini continuerà a tenere i porti chiusi e quali potranno essere le conseguenze di questa situazione, Calenda ha risposto: "Non ne ho idea, non vedo nessuna articolazione di un pensiero su come risolvere un problema che è complesso ed ha molte dimensioni. Mi sembra tutta campagna elettorale".