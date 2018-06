Aquarius, Collomb ha invitato Salvini e Grande-Marlaska a Parigi

Parigi, 12 giu. - Il ministro dell'Interno francese Gerard Collomb ha invitato gli omologhi di Italia e Spagna a Parigi "nei prossimi giorni" per "approfondire il dialogo" sulle questione migratoria alla luce della vicenda Aquarius. E' quanto si legge in un comunicato.

Il ministro dell'Interno, che ha parlato con i colleghi Matteo Salvini e Fernando Grande-Marlaska, ha assicurato che "la Francia sarà al fianco della Spagna" all'arrivo della nave con a bordo 629 migranti, "in particolare per l'accompagnamento dei richiedenti asilo in evidente necessità di protezione", secondo quanto si legge nella nota.