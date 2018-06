Salvini: nel Mediterraneo tutte navi di Ong straniere

Roma, 12 giu. - "Nel Mediterraneo circolano solo navi di Ong straniere battenti bandiera straniera. Troveranno altri porti a cui rivolgersi. Sono orgoglioso del lavoro della Marina italiana che salva vite, ma le navi straniere possono rivolgersi a paesi stranieri". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervistato a 'Otto e mezzo' da Lilli Gruber.

"Il mio obiettivo - ha sottolineato il ministro - è mantenere le promesse fatte agli italiani in materia di migranti e mi stupisco del fatto che ci si stupisca di quello che facciamo. Abbiamo invece dimostrato in soli 12 giorni che bisogna saper dire di no".