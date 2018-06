Conte irritato ma incontro con Macron per ora confermato

Roma, 12 giu. - Da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte c'è "irritazione" per la presa di posizione della Francia nella gestione del caso della nave Aquarius. Una tensione che arriva a pochi giorni dall'incontro tra il premier e il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron e che adesso potrebbe essere in forse.

"Al momento", però, secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, il viaggio a Parigi di Conte "è confermato".

Oggi Palazzo Chigi aveva diffuso una nota molto dura in cui si parlava di dichiarazioni "sorprendenti", aggiungendo che l'Italia "non può accettare lezioni ipocrite da Paesi che in tema di immigrazione hanno sempre preferito voltare la testa dall'altra parte".