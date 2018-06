Calenda: banco di prova contratto Lega-M5S è Finanziaria

Roma, 12 giu. - Il "banco di prova" del governo M5S- Lega "è la legge finanziaria". Lo sostiene l'ex ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, intervenuto al convegno 'Dal contratto giallo-verde ai rischi per l'economia'.

Secondo Calenda Lega e Movimento 5 Stelle "alzeranno il target" del rapporto deficit/Pil rispetto ai vincoli imposti, "il che inevitabilmente porterà l'Italia in procedura di infrazione". Inoltre, osserva, "non può reggere un governo che ha un impianto così e dall'altro lato ha un ministro dell'Economia che dice di continuare sul sentiero stretto del governo precedente, facendo un lavoro di responsabilità. Questo sarà il casus belli per andare a votare", conclude.