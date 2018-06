Di Battista col governo: Di Maio e Toninelli hanno a cuore Paese-2

Roma, 12 giu. - "Credo che questa sia l'unica strada, fermo restando - ha detto Di Battista ai suoi interlocutori nell'incontro organizzato a San Francisco - che nessuno non ha salvato le vite in mare, per mettere l'Europa di fronte alle sue responsabilità. Per me non è razzista. E' razzista chi ha bombardato la Libia, e ci stava Napolitano a decidere questa roba".

"Per me non c'è nulla di razzista, altrimenti pubblicamente - ha detto l'ex deputato M5S in un confronto con simpatizzanti e attivisti che non deve essere stato affatto facile, a giudicare dal suo tono accalorato e dalle interruzioni di alcuni dei presenti - mi dovete tutti dire che Macron è un razzista perché ha chiuso quei porti lì, e voglio capire per quale motivo persone che sentono intimamente di essere di sinistra non battono ciglio quando ci sono casi di corruzione internazionale in Nigeria, quando si è bombardata la Libia o quando questi esponenti della nuova sinistra europeista mondiale come Macron chiudono le frontiere. Per quale motivo se questo viene fatto in Italia su una imbarcazione grazie a Dio dove non c'era nessuno che rischiava la vita, e verso la quale sono state mandate due navi della Guardia costiera con medici e con soccorsi, perché indignarsi in questo modo mentre non ci si è indignati mai in passato su altre questioni? Lo devo capire".

"Io ci ho lavorato in Africa, santa pazienza, in Congo. Per me - ha sostenuto - il futuro degli africani è in Africa. Perché nessuno può essere costretto ad andarsene. Ci sono responsabilità dell'Occidente, di multinazionali, anche di politici, che magari voi pensate che siano progressisti e di sinistra perché vanno a una fottutissima manifestazione col pugno alzato. Vogliamo parlare delle ragioni degli esodi? Pensiamo davvero che l'esodo sia giusto? Non è una deportazione di sistema questa che consente l'abbassamento dei salari in Italia perché alcuni lavori li fanno questi disgraziati? Questa è la verità. E' razzista questo discorso, porca di quella puttana?".

"Ce l'hanno anche altri Paesi gli obblighi internazionali. Ma tu - ha spiegato ancora rispondendo a una delle critiche sull'operato del governo - ti devi comportare così in questo modo perché se vogliamo dirla tutta, e lo ha detto la Bonino, non io, guardate che sbarcano tutti nei porti italiani perché c'è stato un accordo da parte di Renzi con l'Unione europea. Renzi ha detto 'garantitemi un po' di flessibilità, così dò mancette a destra e a manca per guadagnarmi un consenso elettorale' che oltretutto ha perso, 'però io mi prendo la gestione dei migranti'. E questo lo ha fatto sulla pelle anche di cittadini che in alcune realtà in Italia soffrono per via dell'immigrazione clandestina. Che forse a Capalbio non vivono, che forse ai Parioli non vivono, nel mio quartiere, al Flaminio a Roma non si vive ma in alcune realtà è un problema. E' molto borghese dire che non è un problema, e la sinistra non può essere così. E allora questo tipo di accoglienza che è stato fatto fino a oggi è un problema", ha concluso Di Battista.