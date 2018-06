Migranti, Occhiuto (Fi): ok fermezza ma serve vera strategia

Roma, 12 giu. - "Sull`immigrazione l`Italia non può più essere lasciata sola. Dalla Francia oggi sono arrivate parole inaccettabili nei confronti del nostro Paese che in questi anni si è sempre fatto carico in solitudine di questa immane tragedia. Noi non accettiamo lezioni di umanità da nessuno. L`Europa deve affrontare l`emergenza, l`Ue non può più scappare. Tutti i Paesi, soprattutto quelli che si affacciano sul Mediterraneo, facciano una volta per tutte la loro parte". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, vice capogruppo vicario di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"Per quanto riguarda il governo, bene la fermezza, ma ci sia una finalmente una vera strategia di politica estera per fronteggiare il fenomeno dell`immigrazione. Strategia che al nostro Paese manca dal 2011, dall`anno dell`ultimo governo Berlusconi", conclude.