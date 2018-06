Commissione Ue vuole triplicare fondi per migrazione e frontiere

Roma, 12 giu. - Per il prossimo bilancio a lungo termine dell'Ue (2021-2027) la Commissione ha proposto quasi di triplicare i finanziamenti per la migrazione e la gestione delle frontiere portandoli a 34,9 miliardi di euro, rispetto ai 13 miliardi del periodo precedente.

Stando a quanto si legge in un comunicato, la proposta della Commissione è una risposta alle accresciute sfide in materia di migrazione, mobilità e di sicurezza, che prevede strumenti di finanziamento più flessibili per far fronte a eventi migratori imprevisti e che pone la protezione delle frontiere al centro del nuovo bilancio. Sarà inoltre creato un nuovo fondo separato per la gestione integrata delle frontiere, mentre l'Agenzia della guardia di frontiera e costiera sarà ulteriormente rafforzata con un nuovo corpo permanente di guardie di frontiera di circa 10.000 elementi. Il nuovo fondo per le frontiere servirà ad aiutare gli Stati membri a effettuare i controlli doganali, finanziando le relative attrezzature. (Segue)