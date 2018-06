Governo, verso esclusione M5s Buffagni, al Mef Villarosa

Roma, 12 giu. - Stefano Buffagni, deputato M5s, fedelissimo di Luigi Di Maio, tra i nomi per una delle poltrone da sottosegretario all'Economia, dovrebbe restare fuori dalla squadra di governo che M5s e Lega stanno completando in queste ore. Al ministero di via XX settembre, infatti, oltre a Laura Castelli viceministro, andrebbero, secondo quanto si apprende, Massimo Garavaglia (Lega) e Alessio Villarosa (M5s).

La delega alle Telecomunicazioni dovrebbe essere assunta da Luigi Di Maio. Quella dei Servizi dovrebbe essere presa dal premier Giuseppe Conte. La delega al Cipe dovrebbe andare al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. La poltrona di viceministro degli Esteri andrebbe a Emanuela Del Re, mentre come vice di Salvini all'Interno in pole è il leghista Nicola Molteni.