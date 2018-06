Migranti, Orban e Pellegrini: "Pieno sostegno" a Italia su Aquarius -2

Budapest, 12 giu. - Al suo fianco, in una conferenza stampa congiunta, il premier slovacco Pellegrini ha auspicato che la risposta italiana sia "solo l'inizio: bisogna rafforzare la protezione delle frontiere esterne dell'Ue".

"Dobbiamo mettere fine alla politica del salvataggio di tutti quelli che si gettano in acqua: la guardia costiera o la polizia li soccorrono e li mandano sul territorio dell'Ue. Devono essere messi in hotspot fuori dall'Ue - ha aggiunto Pellegrini - ci rifiutiamo di far arrivare migranti nei nostri paesi".

"D'altra parte possiamo e contribuiremo alla difesa dei confini con soldati e poliziotti, possiamo finanziare questa difesa e aiutare i migranti sul posto", ha aggiunto.