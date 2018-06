Migranti, Orban e Pellegrini: "Pieno sostegno" a Italia su Aquarius

Budapest, 12 giu. - Il premier ungherese Viktor Orban ha espresso oggi all'Italia il proprio "pieno sostegno", mentre l'omologo slovacco Peter Pellegrini ha auspicato che il rifiuto opposto da Roma all'attracco della nava Aquarius sia "solo l'inizio" del rafforzamento delle frontiere marittime dell'Ue.

"Ho provato un enorme sollievo!", ha detto il capo del governo ungherese interpellato sulla decisione dell'Italia di chiudere i propri porti all'Aquarius con 629 migranti a bordo. "Ero stanco di sentire che i confini marittimi non possono essere protetti!", ha aggiunto Orban, che dal 2015 guida il gruppo dei Paesi europei che non vogliono accogliere migranti. Il premier ungherese ha quindi garantito a Roma "pieno sostegno" del proprio Paese e del gruppo di Visegrad (Ungheria, Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca). "Quello che è mancato finora era (...) la volontà", ha aggiunto Orban, sottolineando che grazie al nuovo governo italiano, formato da Lega e Movimento 5 stelle, "questa volontà che mancava tornerà in Italia". (Segue)