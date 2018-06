Faraone (Pd): Di Maio diserta tavolo Blutec per spartirsi poltrone

Roma, 12 giu. - "Non ci sono i parlamentari del M5S eletti a Termini Imerese, non c'è il principale interlocutore, il ministro Di Maio, che diserta il primo incontro ufficiale su Blutec (ex Fiat) al Mise per spartirsi le poltrone dei sottosegretari a Palazzo Chigi. E' una vergogna che va smascherata". Così il senatore del Pd Davide Faraone in una diretta Facebook con il deputato del Pd, Carmelo Miceli, davanti all'ingresso del ministero dello Sviluppo Economico.

"Siamo solo in due, con il sindaco di Termini e i sindacati, ed è scandaloso - protesta - perché quella di Blutec è una delle crisi aziendali più delicate del Paese e in gioco ci sono 700 posti di lavoro, 700 famiglie, un'economia dell'indotto e soprattutto lo sviluppo di un territorio a rischio di desertificazione economica. Insomma, mentre Di Maio ride, e non si capisce cosa ci sia da ridere, qui c'è da piangere".