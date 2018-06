Taverna (M5S): mai interferito su Campidoglio e scelte Raggi

Roma, 12 giu. - "Purtroppo sono costretta a smentire con forza l'ennesima ricostruzione giornalistica fantasiosa che mi vede mio malgrado protagonista. Stavolta il retroscena 'fantasy' è de 'Il Foglio' secondo il quale, nella notte tra domenica e lunedì, avrei fatto parte di una misteriosa messaggistica tra parlamentari romani sull'esito delle amministrative. Naturalmente siamo nell'alveo dell'invenzione più totale: sia domenica sera che lunedì mattina ero impegnata in tutt'altre faccende". Lo afferma in una nota Paola Taverna (M5s), vicepresidente del Senato.

"Alla testata in questione però mi preme ricordare - prosegue - che non ho mai interferito sull'operato della giunta capitolina e sulle scelte del sindaco. E anche alla luce del mio nuovo impegno da vicepresidente del Senato, non ho avuto alcun ruolo nella competizione elettorale di domenica scorsa che a Roma ha riguardato i municipi III e VIII. Capisco la fase politica convulsa e le difficoltà per tanti giornalisti nel tratteggiare la situazione, ma credo convintamente che non si faccia un buon servizio al lettore inventando di sana pianta chat inesistenti e trame oscure del tutto infondate".