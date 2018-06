Germania, scontro tra Merkel e ministro dell'Interno su migranti -2

Berlino, 12 giu. - "Seehofer è furioso perché la Cancelliera non vuole respingere nessuno ai nostri confini", ha scritto la Bild, il giornale più letto in Germania, e oggi ha annullato la propria partecipazione a una riunione dedicata al tema dell'integrazione, che sarà presieduta domani da Merkel. Sempre oggi il ministro ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo italiano, Matteo Salvini, invitandolo a Berlino. Nella nota diffusa dal Viminale è stata evidenziata "una piena sintonia in tema di politiche di sicurezza e immigrazione" tra i due ministri. E domani Seehofer riceverà il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, un conservatore alleato all'estrema destra di cui condivide le idee sull'immigrazione, che staserà avrà prima un colloquio con Merkel.

Lo scontro interno al governo avviene mentre la cancelliera è impegnata in negoziati su una politica d'asilo comune in tutta l'Unione europea e sulla condivisione degli oneri posti dai flussi migratori in vista del vertice europeo di fine giugno, con la forte opposizione di Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca. Dal 1 luglio sarà l'Austria ad assumere la presidenza dell'Ue e la cancelliera spera di convincere stasera Kurz a sottoscrivere un sistema di "solidarietà flessibile" e a collaborare a creare un'efficiente polizia di frontiera europea.

Consapevole della minaccia posta dalla questione migratoria alla coesione europea, domenica scorsa Merkel ha detto che "non dobbiamo agire in maniera unilaterale" e che serve "una legge comune (in materia) di asilo". "Userò tutte le mie forze - ha promesso - perché altrimenti l'Europa è a rischio".