Castelli vice al Mef, in squadra governo per M5S anche Spadafora

Roma, 12 giu. - Dovrebbe essere confermata l'assegnazione della casella chiave di viceministro all'Economia per Laura Castelli. E' quanto sostengono fonti del M5S, dopo che sul nome della parlamentare piemontese, a lungo in lizza anche nel totoministri, era calata la scure delle rivelazioni dell'ex addetto stampa stellato Nicola Biondo, che l'aveva "smascherata" come sua fonte per le indiscrezioni anti-Di Maio contenute nel libro Supernova.

Nelle intese raggiunte fra M5S e Lega per gli incarichi di governo (da cui discendono a cascata le assegnazioni delle presidenze delle commissioni permanenti in Parlamento e quindi l'avvio ordinario dei lavori di Camera e Senato), c'è un posto "per uno dei deputati segretari": sono Azzurra Cancelleri, Mirella Liuzzi, Carlo Sibilia e Vincenzo Spadafora. Sarebbe proprio quest'ultimo, altro ministro mancato, il prescelto per un posto di governo. Altri nomi dati per probabili in ambienti M5S sono l'emiliano Michele Dell'Orco, che nella scorsa legislatura ha svolto anche un turno da capogruppo ma non è stato rieletto il 4 marzo, e l'abruzzese Gianluca Vacca.

Sul fronte Lega l'accordo prevederebbe, tra gli altri, un posto al ministero dell'Economia per Massimo Garavaglia.