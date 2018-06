Roma, 12 giu. - "Il gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia ha inviato una lettera al presidente della Camera Roberto Fico per richiedere che in apertura della seduta di domani, mercoledì 13 giugno, venga osservato un minuto di silenzio in memoria di Duccio Dini, lo scooterista 29enne travolto e ucciso a Firenze durante un inseguimento fra auto guidate da rom del campo nomadi di Poderaccio". Lo rende noto l'ufficio stampa di Fratelli d'Italia.