Muroni (Leu): nessuna invasione di migranti, sbarchi in calo

Roma, 12 giu. - "Facciamo chiarezza sui numeri: non c'è nessuna invasione. Come certificato anche dal ministero dell'Interno, i migranti sbarcati sulle coste italiane da gennaio a settembre 2017 sono stati 100.304, in calo del 19,53% rispetto allo stesso periodo del 2016. E il nostro è un paese di passaggio: il vero obiettivo dei migranti è raggiungere il Nord Europa". Lo afferma Rossella Muroni, deputata di LeU.

"Anziché parlare colpevolmente alla pancia del Paese, isolarci in Europa e porci al di fuori del diritto internazionale sul soccorso in mare - prosegue - il governo dovrebbe dimostrare di essere capace di stare e contare nell'Ue. Sempre più spesso le migrazioni sono provocate dal deteriorarsi delle condizioni climatiche e ambientali. Lo riconosce anche un recente rapporto della Banca Mondiale secondo cui il numero delle persone in fuga da fame, siccità e alluvioni potrebbe arrivare a 143 milioni nel 2050 se non si interverrà drasticamente per ridurre le emissioni climalteranti. Poiché i mutamenti climatici colpiscono sopratutto i paesi più poveri e fragili, provocando tensioni e flussi migratori, affrontarli è un modo per fare fronte anche all'attualissima questione delle migrazioni".