Aquarius, Agea (M5S): Francia non può darci lezioni, abbiato dato -2

Strasburgo, 12 giu. - "Dal 2014 al 2017 - ricorda l'europarlamentare del M5s - sono sbarcati in Italia ben 624.689 migranti". L'Italia, insomma, "ha accolto e soccorso centinaia di migliaia di persone in fuga da guerre e miserie", e per questo, osserva Agea, "abbiamo già dato".

"È arrivato il momento di mettere nero su bianco le promesse e le pacche delle spalle ricevute da tutti i leader europei, Merkel e Macron in testa, che hanno più volte ammesso che l'Italia è stata lasciata sola. Adesso c'è un governo del cambiamento che non lo permetterà più", conclude la nota.