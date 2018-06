Aquarius, Agea (M5S): Francia non può darci lezioni, abbiato dato

Strasburgo, 12 giu. - I metodi utilizzati dalla Francia a Ventimiglia e Bardonecchia "non le consentono di dare lezioni agli altri". Lo ha affermato Laura Agea, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, in una nota diramata oggi a Strasburgo, replicando alle critiche all'Italia avanzate da Gabriel Attal, portavoce del partito "En Marche" del presidente francese Emmanuel Macron, per la vicenda della nave "Aquarius".

"Ci auguriamo - afferma Agea - che la Francia collabori con l'Italia in sede di Consiglio Ue, con l'obiettivo di raggiungere un compromesso che superi il Regolamento di Dublino e applichi la solidarietà scritta nei Trattati con ricollocamenti obbligatori e automatici dei migranti sbarcati in Italia". (Segue)