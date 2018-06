Migranti, Pd: attacchi inqualificabili a don Zuppi e Merola

Roma, 12 giu. - "Esprimo la mia più totale solidarietà al vescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi e al sindaco Virginio Merola, entrambi vittime di attacchi inqualificabili sui social network per avere commentato con parole di amore e civiltà il dramma dei 629 naufraghi a bordo della nave Aquarius respinti dal ministro dell`Interno Matteo Salvini". Ad esprimerla è stato il capogruppo Pd della Regione Emilia-Romagna, Stefano Caliandro.

"'La tentazione è quella di credere di potere stare bene alzando i muri. Accoglienza non vuol dire debolezza. E i muri non vogliono dire forza`, aveva detto Zuppi. `Chiudono le coste? Pura propaganda. Nel frattempo ci sono le città dove la gente vera cerca di convivere e stare bene insieme`, aveva fatto eco Merola. Tanto è bastato - ha sottolineato Caliandro - per attirare sul vescovo e sul sindaco invettive irriferibili diffuse dagli utenti dei social, cariche di razzismo e di odio verso i più deboli. Ringrazio Zuppi e Merola per il loro richiamo ai valori inderogabili che ci uniscono come comunità civile e faccio mie le loro parole".