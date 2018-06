Roma, 12 giu. - "Negare lo sbarco a persone disperate non può essere considerata una vittoria. Chi viene soccorso in mare deve essere sbarcato nel porto sicuro più vicino. Ancora una volta la politica degli Stati Europei ha prevalso sulla vite delle persone". Lo afferma, in un tweet, Medici senza frontiere che conferma che la nave Aquarius si sta dirigendo verso la Spagna ma che "gli ospiti a bordo già esausti dovranno sopportare altri 4 giorni di navigazione con il meteo in peggioramento".