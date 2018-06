Bizzotto (Lega): Francia respinge migranti e fa morale a Italia -2

Strasburgo, 12 giu. - "Mi sembra evidente - prosegue la nota - che sono loro a fare schifo e a essere disumani, non l'Italia e non Salvini. La Francia respinge, Malta non fa attraccare nessuna nave con immigrati, la Spagna che oggi accusa l'Italia di fantomatici reati penali è quella che sparava agli immigrati e che tiene in carcere i prigionieri politici che chiedono l'indipendenza della Catalogna: e questi si permettono di fare la morale all'Italia e al ministro Salvini?"

"La 'pacchia', conclude Bizzotto, riecheggiando una frase recente di Salvini, "è strafinita per chi, in giro per l'Europa, pensava di continuare a prendere a schiaffi l'Italia e gli italiani".