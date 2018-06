Bizzotto (Lega): Francia respinge migranti e fa morale a Italia

Strasburgo, 12 giu. - "La posizione della Francia di Macron" che fa la morale all'Italia e al ministro Salvini per la vicenda della nave Aquarius, "fa vomitare", visto che i francesi "sono i primi a respingere gli immigrati". Lo ha affermato, in una nota per la stampa dai toni estremamente duri diramata oggi a Strasburgo, la capodelegazione della Lega al Parlamento europeo Mara Bizzotto, replicando alle affermazioni di Gabriel Attal, portavoce del partito "En Marche" del presidente francese Emmanuel Macron.

"Sull'immigrazione vomitevole è la posizione della Francia di Macron, non quella del ministro Salvini. Il portavoce di 'En Marche' pensi al suo governo e si sciacqui la bocca prima di parlare dell'Italia.... Giusto per rinfrescare la memoria al ciarlatano francese: loro fanno quotidianamente respingimenti alla frontiera, nei mesi scorsi hanno persino invaso il territorio italiano per perquisire degli immigrati in aperta violazione delle leggi e della sovranità italiana, e a marzo hanno respinto alla frontiera una giovane immigrata incinta e malata di tumore che è morta pochi giorni dopo il parto in Italia", scrive Bizzotto nella nota.

