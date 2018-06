Migranti, D'Uva (M5s): En Marche? Grande ipocrisia. Pd vergognoso

Roma, 12 giu. - "Le dichiarazioni di alcuni esponenti di En Marche sono offensive e irrispettose nei confronti di un Paese, come l'Italia, che da anni assorbe la grandissima parte dei flussi migratori. Nel 2017, secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM), l'Italia ha accolto 119.369 migranti dei 186.768 arrivati, oltre il 70% del totale. Ci auguriamo che la posizione di Macron non coincida con gli insulti senza senso che arrivano dal suo partito. La Francia sul tema immigrazione non può permettersi di dare lezioni, non solo perché in questi anni ha respinto più volte i migranti al confine con l'Italia, sconfinando in qualche occasione sul nostro territorio, ma anche per la sua politica sconsiderata in Africa e nel Medio-Oriente, che ha alimentato il fenomeno migratorio invece di risolverlo. La guerra in Libia del 2011 ne è la principale dimostrazione". Lo dichiara in una nota Francesco D'Uva, capogruppo alla Camera del MoVimento 5 Stelle.

"Ancora più ipocrita è la posizione del Pd, completamente appiattita su quella francese. Probabilmente Renzi e il Pd non riescono fare a meno di perseguire gli interessi stranieri al posto di quelli italiani. Per fortuna dei cittadini, l'attuale governo ha dato un taglio netto con il passato", conclude D'Uva.