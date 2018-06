Mirabelli (Pd): vergogna, maggioranza non garantisce numero legale

Roma, 12 giu. - "Trovo vergognoso che dopo 100 giorni di balletti per formare un nuovo governo, oggi, alla prima discussione sul calendario d'aula, la maggioranza non sia presente in aula e non garantisca il numero legale. Forse un po' più di lavoro parlamentare e meno campagna elettorale farebbe bene sia alla Lega che ai grillini che nelle piazze hanno invocato il reddito di cittadinanza e oggi non vogliono nemmeno discutere della nostra mozione sul reddito di inclusione". Così Franco Mirabelli, vice presidente dei senatori del Pd, commenta quanto avvenuto in aula a Palazzo Madama dove è appena mancato il numero legale.