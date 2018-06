Pd chiede modifica odg Senato: occupiamoci di reddito inclusione

Roma, 12 giu. - "Ai sensi del regolamento del Senato chiedo di modificare il calendario per inserire la discussione della mozione del Pd sul Reddito di Inclusione. Il parlamento è bloccato da 100 giorni, le commissioni non sono state ancora costituite, noi chiediamo che si discuta di provvedimenti urgenti ed importanti come il Rei, che il 1 luglio diventerà universale, andando a coprire con la misura nazionale per il contrasto alla povertà 700 famiglie e 2,5 milioni di persone in questa condizione". Lo ha detto, intervenendo in Aula, il senatore del Pd Tommaso Nannicini, avanzando una proposta che è poi stata rigettata.

"Non è vero che solo l'Italia e la Grecia nell'Ue non hanno una misura di welfare di contrasto alla povertà - ha proseguito Nannicini - è un dibattito vecchio, perché il Pd ha istituito nella passata legislatura questa misura unica di contrasto e ha portato da 40 milioni a 3 miliardi di euro le risorse dedicate. Si sente parlare di proposte mirabolanti in una perenne campagna elettorale, crediamo che i cittadini, le famiglie e gli operatori abbiano bisogno di chiarezza e non su Facebook o a mezzo stampa ma nelle aule parlamentari".