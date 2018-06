Meloni: Macron faccia di bronzo, Francia sfrutta nazioni povere

Roma, 12 giu. - "Macron dà all'Italia dell'irresponsabile e cinica sull'immigrazione... ci vuole la faccia di bronzo". Lo dice Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, in un video su Facebook in cui replica duramente all'attacco del governo francese a quelo italiano per come gestisce la vicenda Aquarius.

"Irresponsabili sono quelli che hanno creato il caos immigrazione, cioè voi Macron, cioè quella Francia che nel 2011 ha bombardato la Libia per interessi economici e perchè dava fastidio una certa politica energetica fatta dall'Italia in quei territori", attacca Meloni.

"Cinici siete voi, Macron - prosegue la leader di FdI -, che mandate i gendarmi al confine con l'Italia, a Ventimiglia, a rispedire indietro, con metodi non proprio umanitari, gli immigrati che tentano di passare il confine".

"E cinici, soprattutto, siete voi francesi che dopo aver fatto in Africa sfacelo con il colonialismo ancora oggi, perchè le cose vanno raccontate, controllate il debito di intere nazioni africane per le quali stampate una moneta sulla quale chiedete gli interessi, cioè fate signoraggio, cioè fate usura in nazioni povere e parlate di cinismo... Macron zitto!", conclude Meloni.