Cuperlo: Pd acceleri sue scelte,Italia abdica a principi civiltà

Roma, 12 giu. - Stanno cambiando la politica estera dell'Italia e la nostra collocazione dentro gli equilibri dell'Europa. Stiamo abdicando a principi scolpiti di civiltà, e tutto nel nome di una campagna elettorale permanente condotta da nuovi potenti senza scrupoli. In queste ore ho apprezzato toni e parole di Martina e Delrio. Ma ora credo urgente affrontare queste novità e attrezzare una visione radicalmente diversa. C'è una opposizione in campo che fa il suo dovere, ora serve costruire una alternativa per il dopo. Direzione e Assemblea del Pd vanno convocate presto. Non per dividerci ma per sommare le forze e affrontare una stagione nuova e terribilmente difficile dalla quale dipende il nostro futuro.