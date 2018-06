Bernini (Fi): Conte difenda Italia da insulti Macron su Aquarius

Roma, 12 giu. - "Il presidente del Consiglio non ha nulla da replicare al presidente francese che si produce, insieme con importanti esponenti del suo governo, in insulti contro l'Italia per la vicenda della nave Acquarius?". Lo scrive su Facebook Anna Maria Bernini, capo gruppo di Forza Italia al Senato. "Si tratta - prosegue - di quello stesso Macron che telefonò in modo inusuale a Conte mentre era ancora un semplice presidente incaricato per complimentarsi e fargli coraggio. Cosa aspetta Conte a difendere l'Italia da giudizi velenosi e inaccettabili che arrivano d'Oltralpe?".