Meloni: basta balle, in Italia accolti migliaia di clandestini

Roma, 12 giu. - "La sinistra cerca di sostenere che l'Italia è diventata improvvisamente brutta, cattiva e xenofoba perché è lo stato europeo che accoglie meno rifugiati. È vero e i dati lo confermano. Ma i vari Fico, Boldrini e Saviano dimenticano un dettaglio non proprio 'irrilevante': gli altri stati europei accolgono solo i rifugiati mentre respingono i clandestini. È l'esatto contrario di quello che ha fatto l'Italia in questi anni, facendo entrare centinaia di migliaia di immigrati di ogni specie che non avevano alcun diritto a mettere piede sul nostro territorio. Basta balle e basta menzogne". È quanto scrive su Facebook il Presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.