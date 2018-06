M5s: bene Toninelli, per dramma immigrazione responsabilità condivisa

Roma, 12 giu. - "Bene sta facendo il Governo sulla delicata questione 'Aquarius': condividere le responsabilità con gli altri Paesi Ue sull'accoglienza e la gestione dei fenomeni migratori è un preciso impegno del Contratto di Governo, sostenuto da questa maggioranza. E significa, prima di tutto, contribuire concretamente ad aiutare i disperati che a decine di migliaia cercano di arrivare sulle nostre coste. Non è accettabile, in ambito comunitario, che ogni responsabilità ricada sul nostro Paese. Serve maggiore condivisione, e a questo sta lavorando efficacemente il Governo e in particolare il ministro Toninelli. A questo proposito, ci teniamo anche a stigmatizzare le parole di quanti, in queste ore hanno lanciato accuse, anche pesantissime, al Governo ed ai suoi Ministri. Sarebbe più opportuno prendersela con chi ha amministrato male in questi anni il dramma dell'immigrazione, lavandosene le mani". Così i capigruppo del Movimento 5 Stelle di Camera e Senato Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli.