Assessore ai giovani: regione Lombardia è contro fuga dei cervelli

Milano, 12 giu. - "Sono contro la fuga dei cervelli: il mio obiettivo è quello di garantire ai giovani della Lombardia di poter viaggiare in tutta Europa potendo usufruire delle tante realtà che offre, riportando poi a casa un bagaglio di esperienze, di conoscenze da investire qui per innovare questo territorio": lo ha detto l'assessore regionale allo Sport e Giovani della regione Lombardia Martina Cambiaghi, intervenuta al convegno promosso da Eurodesk, la rete europea di informazione e orientamento dei giovani sulle politiche europee. L'incontro è stato l'occasione per un confronto tra gli enti volto a favorire l'accesso dei giovani alle opportunità offerte dai programmi e dalle iniziative promosse dalle istituzioni comunitarie.

"Il convegno dedicato allo Youth Work organizzato da Eurodesk rappresenta un'occasione d'oro per conoscere uno dei principali interlocutori dell'Unione Europea: il modo diretto per creare progetti e collegamenti che possono essere utili ai giovani lombardi per poter studiare, viaggiare e lavorare nei diversi paesi dell'Unione" ha spiegato l'assessore. "Puntiamo sui giovani a 360 gradi attraverso l'istruzione, il mondo del lavoro e anche lo sport perchè ritengo che sia importante come crescita a livello umano e caratteriale".